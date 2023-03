Ginnastica ritmica, Serie A Ancona 2023: dominio Fabriano davanti all’Udinese

La Ginnastica Fabriano vince anche la seconda tappa della Serie A1 2023 ad Ancona. Con il 29.850 di Gaia Marcini al cerchio, il 33.450 di Sofia Raffaeli alla palla, il 31.400 di Lorjen D’Ambrogio alle clavette e il 32.900 di Milena Baldassarri al nastro le campionesse d’Italia in carica chiudono con il totale di 127.600 davanti all’Udinese, che con 118.350 è di nuovo seconda: 29.750 di Isabelle Tavano al cerchio, 26.900 di Isabel Rocco alla palla, 32.600 di Tara Dragas alle clavette e 29.100 di Anastasia Simakova al nastro. Terzo gradino del podio, come nella prima tappa, per la Raffaello Motto Viareggio con un totale di 118.200 punti (31.350 di Sofia Sicignano al cerchio, 29.950 di Junia Campomagnani alla palla, 28.700 di Chiara Puosi alle clavette e 28.200 di Sofia Sicignano al nastro).

CLASSIFICA SECONDA TAPPA SERIE A ANCONA