Ginnastica ritmica, semifinali e finali scudetto 2021: programma, orari e diretta tv

by Alessandro Amoruso

Milena Baldassarri - Foto Daniele Cifalà

Nella giornata di sabato 24 aprile si disputeranno a Torino le semifinali e le finali Scudetto 2021 per ciò che concerne la ginnastica ritmica. Le migliori sei squadre della regular season si sfideranno in semifinale col fine di poter accedere alla finale a tre. Favorita la Faber di Milena Baldassarri e di Sofia Raffaeli, che ha dominato la classifica di regular season ed ora va a caccia del quinto titolo, ma dovrà guardarsi dalle agguerritissime avversarie: la San Giorgio ’79 di Desio e l’ASU di Udine di Alexandra Agiurgiuculese soprattutto, ma anche Forza e Coraggio di Milano, l’Iris Giovinazzo e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti.

La semifinale sarà visibile a partire dalle 13:30 sul canale Youtube della Federazione Ginnastica d’Italia. Per le finali, invece, sarà disposta a partire dalle 16:00 la visione in diretta sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre), in simulcast su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, disponibile su DAZN) e in streaming su discovery+ con il commento di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.