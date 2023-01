Ginnastica ritmica, Raffaeli: “Spero di essere un buon esempio di passione e impegno”

“Spero di essere un buon esempio, specialmente per le ragazze che hanno appena iniziato, perché cerco di trasmettere passione e impegno”. Sofia Raffaeli, campionessa mondiale nella ginnastica ritmica, interviene così a margine della cerimonia di attribuzione della cittadinanza onoraria di Fabriano. “Sono molto orgogliosa di rappresentare le Marche – ha aggiunto l’azzurra -. E’ la mia terra e per me è molto importante farlo”. Nessun commento da parte di Sofia riguardo alla vicenda dei maltrattamenti e abusi psicologici subite da alcune ex ginnaste, che hanno portato alla sospensione dell’incarico di direttrice tecnica di Emanuela Maccarani.