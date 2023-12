Ginnastica ritmica, Raffaeli e Baldassarri si esibiscono davanti Abodi. Polemiche sulle condizioni del PalaCesari

Le campionesse di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri si sono esibite, oggi a Fabriano, in una coreografia di gala per omaggiare la presenza di Andrea Abodi. Il ministro dello sport e dei giovani è nelle Marche per inaugurare i lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri e per dare sostegno al recupero del PalaCesari, dove si allenano le ragazze della ritmica. Nelle settimane scorse c’erano infatti state alcune polemiche sulle condizioni del palazzetto, in particolare per il freddo. Un appello colto dalle istituzioni locali e dallo stesso ministro.

“Il PalaCesari di Fabriano ha necessità di un restyling, all’interno ci sono infiltrazioni d’acqua e al ministro dello sport Andrea Abodi chiederemo un aiuto per cercare di rimettere in sesto la struttura. La ristrutturazione del palazzetto è necessaria a prescindere dal fatto che qui si allenano la Raffaeli e la Baldassarri, il punto è che occorrerebbe mettere mano a tutte quelle strutture sportive che versano in cattive condizioni”, ha detto all’ANSA a riguardo il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi.