Ginnastica Ritmica: l’Italia a Valencia per inseguire il pass per Parigi 2024

Dal prossimo mercoledì 23 agosto fino a domenica 27 agosto sarà tempo, a Valencia, di Ginnastica Ritmica e di Mondiali di questo sport. La Spagna sarà una tappa fondamentale per la prossima Olimpiade di Parigi 2024. Ai Mondiali ci sarà anche la nostra Nazionale che punterà ad un piazzamento che possa permettergli la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici.

Le 14 migliori atlete nel concorso all-around individuale guadagneranno infatti un posto nazione per Parigi 2024 (rispettando il limite delle due carte per ciascun Comitato Olimpico Nazionale). Le cinque migliori nazionali nel concorso all-around a squadre, non ancora qualificate, conquisteranno invece la qualificazione per il proprio Comitato Olimpico Nazionale. A rappresentare l’Italia ci saranno le individualiste Sofia Raffaeli (che il posto nazione per i Giochi lo ha già conquistato) e Milena Baldassarri. Presenti anche le Farfalle: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo saranno parte della selezione azzurra.