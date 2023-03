Ginnastica ritmica, Grand Prix Marbella 2023: Sofia Raffaeli d’oro nell’all around

Sofia Raffaeli trionfa al Grand Prix di Marbella di ginnastica ritmica. Nell’ultima giornata della rassegna al Palacio de los Deportes “Elena Benitez” l’azzurra si è messa in luce in pedana con il nuovo programma sui quattro attrezzi. Solo un errore al nastro per Raffaeli, che è riuscita comunque a conquistare un solido risultaato. La 19enne di Chiaravalle ha fatto suo il concorso generale, con il totale sui quattro attrezzi di 134.650, mettendosi alle spalle di più di un punto (133.350) la bulgara Stiliana Nikolova, una delle rivali più accreditate della marchigiana. Terza, ancora più distante, l’altra bulgara Eva Brezalieva (130.850).