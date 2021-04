Ginnastica ritmica, Final Six 2021: programma, data, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Alexandra Agiurgiuculese - Foto Daniele Cifalà

Sta per terminare il conto alla rovescia per la Final Six 2021 della Serie A1 di ginnastica ritmica, in programma sabato 24 aprile al Pala Gianni Asti di Torino, dove andrà in scena la tappa conclusiva del Campionato Nazionale “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Le migliori sei squadre della Regular Season si sfideranno, attrezzo su attrezzo, ginnasta dopo ginnasta, prima in semifinale e poi nella finalissima a tre, con l’obiettivo di diventare Campione d’Italia 2021 al termine. La Faber di Milena Baldassarri e di Sofia Raffaeli ha dominato la classifica di regular season ed ora va a caccia del quinto titolo, ma dovrà guardarsi dalle agguarritissime avversarie: la San Giorgio ’79 di Desio e l’ASU di Udine di Alexandra Agiurgiuculese soprattutto, ma anche Forza e Coraggio di Milano, l’Iris Giovinazzo e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti.

Protagoniste saranno anche le tre società di Serie A2, che si affronteranno nel playoff per l’ultimo posto disponibile per la promozione. Dopo Polisportiva Varese e Moderna Legnano, sabato saranno Pontevecchio Bologna, Club Giardino Carpi e l’Auxilium Genova a giocarsi un posto nella prossima A1. Il programma di gara prenderà il via alle 12:15 proprio con il playoff di Serie A2, mentre la Serie A1 inizierà alle 13.30.

Le squadre di A1 gireranno sui quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette, nastro): nel girone A la Ginnastica Fabriano contro l’Armonia Chieti, nel girone B l’Udinese contro la Forza e Coraggio, infine nel girone C la San Giorgio ’79 Desio contro l’Iris Giovinazzo. Lo spettacolo della Final Six verrà impreziosito dall’esibizione delle Farfalle della Squadra Nazionale della Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani. Di seguito il programma delle gare.

PROGRAMMA FINAL SIX 2021 – SABATO 24 APRILE

Play Off Serie A2 – Ore 12:15 (diretta Youtube FGI)

Semifinali Serie A1 – Ore 13.30 (diretta Youtube FGI)

Finale Serie A1 per 4°-5°-6° posto – Ore 16:00 (diretta TV in chiaro su Canale 9 ed Eurosport 2)

Finale Serie A1 per 1°- 2°-3° posto – Ore 17:05 (diretta TV in chiaro su Canale 9 ed Eurosport 2)