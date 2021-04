Ginnastica ritmica, Final Six 2021: la Ginnastica Fabriano trionfa e conquista il suo quinto titolo

by Daniele Forsinetti

Milena Baldassarri - Foto Daniele Cifalà

La Ginnastica Fabriano vince le Final Six 2021 di ginnastica ritmica totalizzando 10 punti nell’atto finale della competizione, che le consentono di superare San Giorgio 79 Desio e l’Udinese, giunte rispettivamente in seconda e terza posizione. Milena Baldassari e compagne, dunque, dopo aver dominato la regular season, possono festeggiare la conquista del loro quinto titolo.

Nella semifinale A la Ginnastica Fabriano, grazie a delle grandi prestazioni delle trascinatrici Milena Baldassari e Sofia Raffaeli, batte agevolmente l’Armonia Abruzzo. Baldassarri, infatti, totalizza 23.100 punti al cerchio e 22.550 al nastro, mentre Raffaeli fa 22.900 alla palla; nella squadra abruzzese buona prestazione di Eva Swahili Gherardi che conquista 19.850 punti alla palla e 20.850 alle clavette. La semifinale B vede prevalere l’Udinese di Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese, autrice di 20.200 punti al cerchio e 20.950 alle clavette, supera la Forza e Coraggio MI e stacca il passa per la finale. Nella formazione friulana bene anche Tara Dragas al nastro con 20.600, mentre nelle rivale brilla Fanni Pigniczki che al nastro fa 19.100. Nella semifinale C, invece, la vittoria va a San Giorgio 79 Desio, che supera l’Iris Giovinazzo. La Forza e Coraggio MI chiude al quarto posto le Final Six totalizzando 9 punti nella finale A, gli stessi dell’Iris Giovinazzo che, però, deve accontentarsi della quinta posizione; l’Armonia D’Abruzzo, invece, è il fanalino di coda con 6 punti.

Nella gara finale per l’assegnazione del titolo la San Giorgio 79 conquista i tre punti nel cerchio grazie 25.050 punti di Anastasiia Salos, che batte Isabelle Tavano e Serena Ottaviani, mentre Milena Baldassari regala la vittoria nella palla alla Ginnastica Fabriano con i suoi 24.550 punti, superiori a quelli realizzati da Alexandra Agiurgiuculese e Martina Brambilla. La squadra marchigiana concede il bis nelle clavette grazie alla giovane promessa Sofia Raffaeli che nella specialità delle clavette totalizza uno score di 25.850 e sbaraglia la concorrenza rappresentata da Tara Dragas e Giorgia Galli. Una strepitosa Sofia Raffaeli si ripete anche nel nastro conquistando 22.400 punti, ampiamente sufficienti per superare le rivali Eleonora Tagliabue ed Alexandra Agiurgiuculese e consegnare alla Ginnastica Fabriano il suo quinto titolo; secondo posto per San Giorgio 79 Desio, completa il posto l’Udinese.