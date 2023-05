Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: si parte il 17 maggio, Raffaeli guida le individualiste

L’attesa è quasi finita. Il 39° Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, in programma dal 17 al 21 maggio a Baku (AZE), è pronto a fornire indicazioni preziose in vista dei prossimi Mondiali di Valencia (23-27 agosto 2023) qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Attese ben 38 Federazioni e 313 ginnaste di cui 124 junior, 189 senior e 18 Gruppi. Occhi puntati sulle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di sei medaglie nel circuito di World Cup. Gli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo (Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato) vogliono confermarsi ad alti livelli. Tra le individualiste il Direttore Tecnico Nazionale ad interim, il presidente Gherardo Tecchi ha deciso di convocare Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Il programma individuale della competizione azera si aprirà giovedì 18 maggio con le qualifiche All around a cerchio e palla, per proseguire poi con clavette e nastro venerdì 19 maggio (dalle 13.00 alle 15.00 ore italiane), valide sia per l’accesso alla finale All Around sia per le specialità. Sabato 20 maggio, dopo il concorso generale individuale tra le migliori 24 della classifica e l’assegnazione del titolo 2023, entreranno in scena le Farfalle azzurre, sorteggiate come quinta squadra del secondo gruppo. Dopo le due routine, ai 5 cerchi e al misto 3 nastri e 2 palle, scopriremo la classifica finale valida per il podio All-Around. Domenica 19 maggio sono previste le finali di specialità sia per le individualiste sia per i gruppi senior. Senza dimenticare poi la gara riservata ai team Junior al via mercoledì 17 maggio. Per l’Italia spazio a Virginia Cuttini (Eurogymnica), Gaia D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium), Elisa Dobrovolska (Armonia d’Abruzzo), Caterina Maltoni (Cervia Ginnastica) e Bianco Vignozzi (SG Etruria) – seguite da Germana Germani e Chiara Ianni.