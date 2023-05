Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: Raffaeli e Agiurgiuculese tra le migliori 24

Va in archivio la fase preliminare con clavette e nastro per le individualiste senior al 39° Campionato Europeo di ginnastica ritmica in scena nella cornice della Milli Gymnastics Arena di Baku (Azerbaijan). Può sorridere Sofia Raffaeli che ha chiuso al sesto posto le qualificazioni del concorso generale individuale, totalizzando, sui migliori tre attrezzi sui quattro presentati, 95.650 (CE 31.900 – PA 33.000 – CV 30.750 – NA 25.750). Le due bulgare, Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn, a pari merito con 97.850, guidano la classifica. A seguire, la tedesca Darja Varfolomeev a quota 96.950, l’ucraina Viktoriia Onopriienko con 96.900 e a padrona di casa, Zohra Aghamirova con il totale di 95.750. Per Raffaeli anche un tris di finali di specialità, a cerchio (8ª), palla (4ª) e clavette (4ª).

Tra le migliori 24 c’è anche Alexandra Agiurgiuculese che ha totalizzato un punteggio complessivo di 90.100, sui tre attrezzi presentati (CE 30.050 – PA 30.200 – CV 29.850), valido per la diciassettesima piazza che le permette di partire come quinta ginnasta del secondo gruppo di domani. L’Aviere dell’Aeronautica Militare parteciperà anche alla finale con le clavette di domenica grazie al settimo miglior punteggio. In finale, questa volta al nastro, anche Milena Baldassarri. Il programma, dopo il concorso generale individuale, proseguirà con l’All Around a squadre. Le Farfalle azzurre sono atterrate ieri a Baku e sono state sorteggiate nel primo gruppo con Francia, Estonia, Turchia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Israele e Georgia iniziando con la routine ai 5 cerchi per passare poi a quella con i 3 nastri e le 2 palle.