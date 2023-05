Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: Raffaeli conquista due finali, out Agiurgiuculese 

Nella giornata inaugurale della trentanovesima edizione del Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica, in scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan, sono subito salite in pedana Sofia Raffaeli ed Alexandra Agiurgiuculese per disputare la prima fase di qualificazione con cerchio e palla. L’atleta classe 2004 originaria di Ancona, campionessa del mondo, dopo un avvio senza particolari guizzi è riuscita a mettere la propria firma sulla gara. Raffaeli si è esibita al cerchio sulle note di “Psycho” di Herrman, ottenendo 31.900 punti (D. 16.5 – E. 7.3) a causa di una perdita d’attrezzo costatole più di un punto di penalità. Nonostante la sanzione l’azzurra conquista ugualmente l’accesso alla finale di specialità dove si scontrerà con Viktoriia Onopriienko (UKR), Boryana Kaleyn (BUL), Stiliana Nikolova (BUL), Fanni Pigniczki (HUB), Adi Asya Katz (ISR), Zohra Aghamirova (AZE) e Polina Berezina (ESP).

Per Raffaeli, però, non si tratta dell’unico pass per la finale poiché accede anche all’ultimo atto della palla. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato brilla con questo attrezzo sulle note de “Il mondo” di Jimmy Fontana, che l’ha accompagnata durante l’esercizio valutato dalla giuria internazionale con un 33 netto (D. 16.4 – E. 8.150) valido per la quarta posizione dietro alla bulgara Nikolova, alla tedesca Varfolomeev e all’altra bulgara Boryana Kaleyn. Tra le migliori otto in questo attrezzo troviamo anche l’azera Aghamirova, l’ungherese Pigniczki, la greca Lytra e l’ucraina Onopriienko. Raffaeli al momento occupa la terza posizione parziale nel concorso generale con il totale di 64.900 punti.

Per quanto riguarda Alexandra Agiurgiuculese, invece, non arriva alcun pass per la finale nonostante delle prestazioni convincenti. L’aviere dell’Aeronautica militare al cerchio, su “Seasoned Oak” di Daniel Pemberton, non va oltre il 30.050 e la 15ª piazza. La 22enne, tra le migliori 15 ginnaste all’Olimpiade di Tokyo 2021, ben figura anche alla palla – accompagnata dalla voce di Francesco De Gregori ne “La Donna cannone” – dove conquista un 30.200 rimanendo però fuori da entrambe le finali di specialità e in 16ª posizione nella classifica parziale dell’All-Around con 60.250 punti. La classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati a quelli di squadra, al momento vede l’Italia a quota 125.150, dietro alla Bulgaria, alla Germania e all’Ucraina.