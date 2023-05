Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming della seconda giornata agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma a Baku dal 17 al 21 maggio. Dopo l’esordio di ieri con la gara a squadre Junior, anche per le senior è arrivato il momento di scendere in pedana. Si parte con le qualificazioni individuali a palla e cerchio. Per l’Italia ci saranno Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Appuntamento oggi, giovedì 18 maggio, a partire dalle ore 10.

Diretta tv – La qualificazione individuali a palla e cerchio verranno trasmesse in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 17.15.