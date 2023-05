Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming finali di specialità

Il programma, con l’orario e la diretta streaming delle finali di specialità agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma a Baku dal 17 al 21 maggio. Siamo arrivati all’ultima giornata di questa rassegna continentale, con l’Italia che tornerà in pedana a caccia di medaglie importanti nei singoli attrezzi. Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiucolese si sono qualificate alla finale alle clavette, mentre Milena Baldassari a quella al nastro. Tornano in gara anche le Farfalle dopo il quinto posto nell’All-Around. Appuntamento a partire dalle ore 10.05 con le individualiste, mentre alle ore 14.10 sarà il momento delle squadre.

IL CALENDARIO COMPLETO

Di seguito il programma con le dirette tv e streaming:

10:05 – 10:37 Individualiste – Cerchio (Diretta su Rai Sport e Rai Play)

10:46 – 11:18 Individualiste – Palla (Diretta su Rai Sport fino alle ore 11, diretta su Rai Play)

11:28 – 12:00 Individualiste – Clavette (Diretta su Rai Play)

12:10 – 12:42 Individualiste – Nastro (Diretta su Rai Play)

A seguire cerimonia di premiazione finali di specialità individuliste

14:10 – 14:55 Gruppi 5 Cerchi (Diretta su Rai Sport)

15:05 – 15:45 Gruppi 3 Nastri + 2 Palle (Diretta su Rai Sport)