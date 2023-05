Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming finali All-Around squadre con le Farfalle

Il programma, con l’orario e la diretta streaming delle finali All-Around a squadre agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma a Baku dal 17 al 21 maggio. Dopo le individualiste, è il momento anche per le squadre di fare il loro esordio nella rassegna continentale. Tanta attesa per le Farfalle, sorteggiate nel primo gruppo con Francia, Estonia, Turchia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Israele e Georgia. Appuntamento oggi, sabato 20 maggio, a partire dalle ore 17.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Le finali All-Around a squadre verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.