Ginnastica ritmica, doppio oro Raffaeli: “Sono contenta ed emozionata anche se so che non ho dato il massimo”

E’ ancora la nostra Sofia Raffaeli ad essere protagonista agli Europei di Ginnastica Ritmica di Baku con un altro oro che viene messo nella bacheca della “formica atomica“. L’atleta italiana, dopo la sua prestazione, ha parlato ai microfoni della stampa italiana in zona mista.

Queste le parole della Raffaeli: “Nelle specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé. Nonostante un piccolo errore al cerchio sapevo che la gara non era compromessa come potrebbe essere un errore nell’All Around. Ho resettato e pensato solo a quelle dopo. Ancora non ho realizzato di essere vicecampionessa europea e di aver raggiunto un altro primato per la ritmica azzurra dopo la mia vittoria al Mondiale di Sofia ma sono davvero molto felice anche se so di non aver dato il massimo. Oggi sono entrata in pedana con questa voglia e il risultato si è visto”