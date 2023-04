Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent 2023: Sofia Raffaeli d’oro nell’All-Around

E’ un’altra splendida giornata per la ginnastica italiana. Sofia Raffaeli trionfa nell’All-Around della World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. La Formica Atomica ha totalizzato sui quattro attrezzi il punteggio di 131.850, grazie al quale ha avuto la meglio sulla padrona di casa Takhmina Ikromova, argento con 126.250 punti, e sulla tedesca Margarita Kolosov, bronzo con 125.200 punti. Prestazioni straordinarie dell’azzurra con le clavette e con il nastro, dove ha ottenuto rispettivamente 32.050 e 31.950 punti entrambi, i migliori score d’attrezzo proprio come era già accaduto con cerchio e palla nella giornata di ieri.

“Sono contenta della medaglia ma soprattutto perché gara dopo gara si vede che stiamo lavorando bene – ha detto la campionessa del mondo in carica al termine della gara -. Posso fare ancora meglio e migliorare, già da domani con le finali per attrezzo. Non vedo l’ora di rifare gli esercizi domani per migliorare la qualifica, per fortuna mi sono qualificata per tutti e quattro”.