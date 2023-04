Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent 2023: poker d’oro di Sofia Raffaeli nelle finali di specialità

Sofia Raffaeli continua a dominare nella World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. Dopo l’oro di ieri nell’All-Around, la Formica Atomica ha portato a casa altre quattro medaglie del metallo più prezioso nelle quattro finali di specialità. La campionessa del mondo in carica ha iniziato subito con un 34.850 al cerchio grazie al quale ha battuto la tedesca Kolosov (32.400) e l’uzbeka Ikromova (32.150), per poi proseguire alla palla, dove si è imposta con il personale di 33.850 su Margarita Kolosov, seconda con 31.300, e sulla slovena Vedeneeva, bronzo con 31.250. Infine, Sofia ha chiuso con 33.850 punti alle clavette e 32.700 punti al nastro.