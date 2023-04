Ginnastica Ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023: Farfalle d’oro ai cinque cerchi, altre tre medaglie per Raffaeli

Le Farfalle vincono la medaglia d’oro con i 5 cerchi alla World Cup di Sofia. Dopo l’amaro sesto posto di ieri nel concorso generale, le azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori si sono riscattate salendo sul primo gradino del podio all’Arena Armeec con il totale di 34.850 punti davanti a Israele (34.700 pt.) e Francia (33.400 pt.). “Siamo molto contente per la medaglia di oggi – ha dichiarato il capitano Alessia Maurelli dopo la premiazione – Una gara che il primo giorno è iniziata molto bene perché ci vedeva in testa con il primo attrezzo ma che poi non è proseguita come speravamo con il secondo attrezzo. Non siamo riuscite a farlo bene perché abbiamo fatto due nodi in due nastri diversi proprio all’inizio della routine. Ci lavoreremo sicuramente per fare in modo che non ricapiti. Oggi ci siamo riscattate con un gran risultato dovuto alla concentrazione che abbiamo mantenuto dopo la defaillance di ieri e questo ci dà coraggio. Siamo ad inizio stagione con una squadra rinnovata ma siamo sicure che arriveremo pronte a tutti gli eventi importanti che ci attendono”.

A livello individuale, Sofia Raffaeli colleziona altre tre medaglie nelle finali di specialità: un argento alla palla e due bronzi a cerchio e clavette per la ‘Formica Atomica’, che ieri ha conquistato anche la medaglia d’argento nel concorso generale. Al cerchio, Sofia ha conquistato il punteggio di 32.600 che è valso il terzo posto, stesso risultato alle clavette con il personale di 32.150. Alla palla, invece, è seconda con 33.150. Trionfo casalingo per la bulgara Stiliana Nikolova che ha riuscita a conquistare tre medaglie d’oro (cerchio, palla e clavette) su quattro finali. Milena Baldassarri ha invece chiuso in settima e ottava posizione le sue finali, rispettivamente a palla e nastro.