Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Atene 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica a Atene. Sofia Raffaeli è al comando dopo primi due esercizi al cerchio e alla palla. Appuntamento a partire dalle ore 10.30 di questa mattina, sabato 18 marzo, con l’All-Around individuale (clavette e nastro), mentre alle ore 16.40 sarà il momento dell’All-Around a squadre (tre nastri e due palle).

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l’All-Around, mentre le Finali di Specialità di domenica saranno trasmesse in diretta streaming su LA7.it e Gazzetta.it.