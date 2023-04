Ginnastica ritmica, All-Around femminile Tashkent 2023: Sofia Raffaeli in testa nelle qualificazioni

Si è aperta quest’oggi, con la prima giornata di qualificazioni, la World Cup di Ginnastica Ritmica in scena a Tashkent, in Uzbekistan, fino a domenica, con protagonista l’azzurra Sofia Raffaeli. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha aperto la competizione con cerchio e palla e al momento guida la classifica provvisoria All-Around con il parziale di 67.850. Grande prova al cerchio con 34.900 punti. Molto bene anche alla palla dove ha totalizzato 32.950. Migliori score di giornata che le valgono, dunque, anche la qualificazione alle rispettive finali di specialità, in programma domenica 16 aprile, in diretta dalle ore 09:00 su La7. Le rivali alle sue spalle sono molto lontane. Rincorre la tedesca Margarita Kolosov, quasi quattro punti più dietro; addirittura, a meno cinque la padrona di casa, l’uzbeka Takhmina Ikromova. Giornata no per una delle favorite, la tedesca Darja Varfolomeev, soltanto decima dopo la prima parte di competizione. Domani il concorso generale si chiuderà con gli ultimi due attrezzi del giro olimpico, clavette e nastro, che definiranno il podio della World Cup di Tashkent. In questo terzo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo non sono presenti le Farfalle della Squadra Nazionale che, dopo le tre medaglie tra Atene e Sofia, continuano la preparazione in vista della prossima tappa di Baku in Azerbaijan (21-23 aprile), l’ultima prima del gran finale a Milano (21-23 luglio).