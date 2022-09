Ginnastica ritmica, al via i Mondiali a Sofia: le convocate azzurre

Prendono il via i 39esimi Campionati del Mondo di ginnastica ritmica. La delegazione guidata dal vicepresidente vicario Valter Peroni è in partenza per Sofia, in Bulgaria, dove, dal 14 al 18 settembre andrà in scena la rassegna iridata 2022 dei piccoli attrezzi. Per l’occasione la DTN Emanuela Maccarani, coadiuvata dalle assistenti Olga Tishina e Camilla Patriarca, ha convocato per la squadra le aviere dell’aeronautica militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris. Presente pure l’individualista del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, Milena Baldassarri, insieme all’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, entrambe seguite da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. La spedizione può contare anche sul medico federale, la dottoressa Maria Conforti, e sui fisioterapisti Carlotta Mauri e Alessandro Calcinaro. Le sette ginnaste saliranno sulla pedana dell’Arena Armeec, impianto da ottomila posti, teatro già dei Mondiali di Ritmica del 2018, all’inseguimento dei nove podi disponibili e dei pass olimpici per Parigi 2024. Le migliori otto individualiste si sfideranno per le finali di specialità a cerchio e palla (mercoledì), clavette e nastro (giovedì).