Ginnastica, Agiurgiuculese squalificata 12 mesi per un controllo antidoping saltato: “Errore in buona fede”

La ginnasta azzurra Alexandra Agiurgiuculese è stata squalificata 12 mesi da parte del Tribunale Nazionale Antidoping “in conseguenza di un controllo che ho involontariamente saltato semplicemente perché, appena tornata dal Giappone dopo un lungo e faticoso viaggio, e ancora stordita dal fuso orario, non avevo comunicato a chi di dovere che, invece di essere a casa mia a Milano, mi trovavo in Portogallo per una gara”.

Un “errore commesso in totale buona fede – precisa la classe 2001, individualista della Nazionale italiana di ginnastica ritmica – anche perché non sono scappata da nulla e da nessuno trovandomi in sede di gara internazionale dove facilmente potevo essere sottoposta a un controllo antidoping. Ma ho sbagliato perché le regole sono regole e vanno sempre rispettate, come le ho sempre rispettate in pedana così vale anche fuori”. Poi aggiunge: “Ho lottato fino ad arrivare al Tribunale affinché mi fosse data la sanzione più adeguata possibile al mio effettivo comportamento, frutto solamente di una semplice dimenticanza, non essendo io in alcun modo stata accusata di aver assunto sostanze vietate. Spesso e volentieri capita di inciampare e cadere ma l’importante è rialzarsi sempre…non è un addio ma soltanto un arrivederci. Grazie del vostro tempo”, ha scritto sul suo profilo Instagram.