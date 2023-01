Caso abusi ginnastica, Alessia Maurelli: “La squadra di ritmica non si chiamerà mai più Farfalle”

“L’era delle ‘Farfalle’, nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni sempre giornalisticamente a novembre 2022. La rottura è dolorosa ed irreversibile, dato soprattutto il peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale di libertà”. Inizia così un post su Facebook di Alessia Maurelli, capitano dell’Italia di ginnastica ritmica, che annuncia che, in seguito alle indagini sugli abusi e le violenze nel mondo della ginnastica, e del rumore mediatico con i continui collegamenti diretti che coinvolgono le atlete, la squadra azzurra non si chiamerà più Farfalle: “L’attuale e futura Squadra Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica non si riconoscerà mai più con il soprannome Farfalle”.