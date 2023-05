Calendario World Challenge Cup Portimao 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Il calendario della World Challenge Cup 2023 di ginnastica ritmica, in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Portimao (Portogallo): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le Farfalle tornano in gara dopo essere state costrette a saltare l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Baku a causa di un’influenza di gruppo. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo scaldano i motori in vista del Campionato Europeo di Baku, in programma dal 17 al 21 maggio, e insieme a loro saranno impegnate le individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Maffeis.

Si parte venerdì 5 maggio con le qualificazioni a cerchio e palla per le individualiste e quelle ai cinque cerchi per le squadre, mentre sabato 6 sarà il momento di quelle a clavette e nastro (individualiste) e il misto per le squadre. Domenica 7 maggio si chiuderà poi con le finali di specialità.

Diretta tv – Non è stata ancora annunciata una copertura tv

CALENDARIO WORLD CUP PORTIMAO 2023

Venerdì 5 maggio

10.30-18.05 qualificazioni cerchio e palla (individualiste)

18.50-20.05 qualificazioni 5 cerchi (squadre)

Sabato 6 maggio

10.30-18.05 qualificazioni clavette e nastro (individualiste)

18.35-19.45 qualificazioni misto 2 palle e 3 nastri (squadre)

Domenica 7 maggio

15-19.15 finali di specialità