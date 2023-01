Allenatrice interdetta da palestre dopo la denuncia delle ginnaste

Dopo la denuncia di alcune giovani atlete, la Procura di Brescia ha indagato per presunti maltrattamenti fisici e psicologici sulle ragazze della ginnastica ritmica. In seguito alla richiesta del pm Alessio Bernardi, il gip Francesca Grassani ha disposto per l’allenatrice bresciana Stefania Fogliata la misura cautelare interdittiva del divieto di allenare su tutto il territorio nazionale. La Squadra Mobile della Questura ha notificato questa mattina il provvedimento all’allenatrice trentenne, la quale attualmente lavora in una palestra di Calcinato.