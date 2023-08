Simone Biles torna e trionfa agli US Classic: “Ho lavorato su me stessa. Mi sento bene mentalmente e fisicamente”

“Siamo ancora nelle fasi di lavoro”. Sono le parole a caldo di Simone Biles dopo la vittoria agli Us Classic, la prima partecipazione alle gare che interrompe una pausa di due anni. Nella sua prima apparizione dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, quando si fermò per un blocco mentale, la Biles ha deliziato il pubblico di Chicago con una prova da 59.100 punti nel concorso generale. La stella della ginnastica ha ottenuto il massimo dei voti su volteggio, corpo libero e trave. “Finora sta andando tutto nella giusta direzione. Ma devo ancora lavorare su me stessa, continuerò a fare la mia terapia, continuerò a mettermi al primo posto”, ha aggiunto.

Il calore del pubblico (tutto sold out in Illinois) non è passato inosservato: “Il pubblico, la folla, i cartelli, gli applausi mi sono entrati nel cuore, significa che ancora credono in me” ha detto la ventiseienne ginnasta americana, quattro volte olimpionica e diciannove volte campionessa del mondo. “Dopo quanto accaduto a Tokyo ho lavorato molto su me stessa. Mi sento davvero bene mentalmente e fisicamente”, ha detto. Poi si passa al lato tecnico. Per essere campionessa olimpica, bisogna essere perfezionisti e Biles lo è sempre stata: “Penso ancora che ci siano alcune cose su cui lavorare nella mia routine ma, per il primo incontro di ritorno, direi che è andata abbastanza bene”.

Anche la stampa statunitense la celebra. Il New York Times titola: “Simone Biles è tornata, ma è come se non avesse mai lasciato le gare”. Ora i prossimi step. Tra poche settimane i campionati nazionali a San Josè, in California. E tra un anno, i Giochi Olimpici a Parigi, se lei vuole. “In questo momento, penso che dovrei semplicemente godermi quello che è successo oggi. Quando ti sposi, tutti ti chiedono subito se pensi di avere un figlio… È la stessa cosa: diciamo che mi sto godendo un passo alla volta, ok?“, ha detto quando le è stato chiesto delle Olimpiadi, riporta il New York Times.