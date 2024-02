Serie A ginnastica artistica 2024: tutte le squadre al via, Brixia e Virtus Pasqualetti per la conferma

Si alza il sipario sul Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica artistica: scopriamo le squadre al via. Il massimo campionato nazionale, che vedrà impegnate anche le stelle azzurre che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si apre a Montichiari. Prima tappa che non vedrà al via la padrona di casa Vanessa Ferrari, che deve rinviare il ritorno in gara dopo due anni di assenza a causa dei postumi dell’influenza, e l’infortunata Martina Maggio. La Brixia Brescia, campionessa in carica, si presenta al via ancora una volta con tutti i favori del pronostico. La corazzata del DT Enrico Casella andrà a caccia del 22esimo scudetto della propria storia e può fare affidamento su quasi tutte le Fate della nazionale: Alice e Asia D’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Veronica Mandriota, oltre a Vanessa Ferrari.

Manila Esposito vestirà invece i colori della Ginnastica Civitavecchia, che potrà contare anche su July Marano e sul prestito di Nunzia Dercenno. Spiccano anche i nomi di Benedetta Gava per l’Artistica 81, Arianna Belardelli e Matilde Ferrari per la Ginnastica Heaven di Roma e Giada Grisetti per il Centro Sport Bollate. A guidare la Biancoverde Imola saranno Alessia Guicciardi e Carolina James, mentre la Giglio Montevarchi e la Renato Serra di Cesena potranno contare su due straniere di rilievo come la spagnola Leire Escauriaza Tipacti e l’olandese Tisha Volleman. Le neopromosse sono la Ginnastica Riccione, la GAL Lissone (in passato capace di vincere gli scudetti) e la Libertas Vercelli del talento Giulia Perotti.

In ambito maschile, non prenderanno parte al campionato di Serie A1 due nomi di spicco della Nazionale italiana come Nicola Bartolini e Salvatore Maresca, che con il body della Pro Patria Bustese e la Ginnastica Salerno rispettivamente gareggeranno in A2. Tornando sulla Serie A1, proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno la Virtus Pasqualetti di Macerata, che potrà contare soprattutto su Mario Macchiati e Matteo Levantesi, super specialista alle parallele pari. Le principali avversarie sono la Giovanile Ancona con Tommaso Brugnami e Lay Giannini e la Palestra Ginnastica Ferrara con il forte ucraino Illia Kovtun.

Da non sottovalutare la Ginnastica Pro Carate di Yumin Abbadini e Riccardo Villa, mentre la Gymnastic Romagna Team potrà contare sulle nuove leve Lorenzo Minh Casali e il fuoriclasse spagnolo Nestor Abad. Carlo Macchini guiderà il Corpo Libero Gymnastics Team di Padova, mentre la Juventus Nova Melzo potrà affidarsi al veterano Marco Sarrugerio. La Ginnastica EUR di Roma si è invece rinforzata con l’arrivo del cubano Manrique Larduet. Le neopromosse sono Spes Mestre (con Niccolò Mozzato, Stefano Patron e Ares Federici), Panaro Modena (con Andrea Russo) e Ghislanzoni Gal di Lecco (con Lorenzo Bonicelli ed Edoardo De Rosa). Di seguito, l’elenco delle squadre iscritte al Campionati di Serie A1 di ginnastica artistica 2024.

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

SERIE A1: LE SQUADRE MASCHILI

Pro Carate

Juventus Nova Melzo

Spes Mestre (neopromossa)

Palestra Ginnastica Ferrara

Panaro Modena (neopromossa)

Giovanile Ancona

Ghislanzoni Gal (neopromossa)

Ginnastica EUR

Corpo Libero Gymnastics Team

Artistica Brescia

Gymnastics Romagna Team

G. Virtus Pasqualetti (campionessa in carica)

SERIE A1: LE SQUADRE FEMMINILI

U. S. Renato Serra

Libertas Vercelli (neopromossa)

Ginnastica Civitavecchia

Ginnica Giglio

GAL Lissone (neopromossa)

Artistica ’81 Trieste

Centro Sport Bollate

Brixia (campionessa in carica)

A. G. Biancoverde Imola

Corpo Libero Gymnastics Team

Ginnastica Riccione (neopromossa)

Ginnastica Heaven