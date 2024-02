Serie A ginnastica artistica Montichiari 2024 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per la prima tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica artistica, in programma a Montichiari: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Sold out sugli spalti per il primo appuntamento con il massimo campionato nazionale, che vedrà presente anche Vanessa Ferrari, la campionessa di Orzinuovi, come madrina della manifestazione casalinga. La Virtus Pasqualetti in ambito maschile e la Brixia Brescia in quello femminile vogliono iniziare subito con il piede giusto per difendere il tricolore sul petto, ma le altre squadre non staranno certo a guardare. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 9.00 con la Serie A2 e con la Serie A1 per le ore 14.30 di sabato 3 febbraio al PalaGeorge di Montichiari. Di seguito, il programma e le informazioni per seguire la prima tappa del Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica 2024.

STREAMING E TV – Le gare di Serie A1 della tappa di Montichiari della Serie A di ginnastica artistica 2024 sarà visibile in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Federginnastica con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo (collegamento dalle ore 14.00). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.