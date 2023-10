Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: oro a Biles nell’all-around, D’Amato ed Esposito in top 10

Simone Biles illumina l’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio, e conquista la medaglia d’oro nell’all-around femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023. La talentuosa atleta statunitense ha dominato il concorso generale individuale, trionfando con il punteggio di 58.399 e laureandosi dunque campionessa del mondo. Per lei si tratta del sesto oro consecutivo sul giro completo. Alle sue spalle la brasiliana Rebeca Andrade, argento con 56.766, e la connazionale Shilese Jones, terza con 56.332. Serata piena di soddisfazioni anche per l’Italia, che festeggia il piazzamento in top 10 sia di Alice D’Amato che di Manila Esposito. D’Amato ha chiuso addirittura al quinto posto con 54.265, riscattandosi alle sue amate parallele asimmetriche dopo un inizio complicato e ottenendo il miglior piazzamento di un’italiana nei Mondiali (ad eccezione, ovviamente, di Vanessa Ferrari). Esposito si è invece posizionata al nono posto con 52.898. Di seguito la top 10.

