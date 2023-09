Mondiali ginnastica artistica 2023, le fate cercano il pass olimpico ad Anversa

Turno di prova completato anche per le donne sul campo principale ai Mondiali di artistica ad Anversa. Nella testa di Enrico Casella c’è ancora da sistemare qualcosa e solo dopo l’allenamento odierno, nella training hall, il DTN, coadiuvato come sempre da Monica Bergamelli e Marco Campodonico, ha sciolto le riserve. Le prime tre degli Assoluti di Padova, ossia D’amato, Esposito e Iorio, saranno impegnate nell’all-around, Andreoli farà parallela e trave e Belardelli volteggio e corpo libero. Veronica Mandriota è stata scelta come riserva.

“Al volteggio e alle parallele abbiamo fatto molto bene con esercizi svolti subito e senza particolari difficoltà. Elisa ed Alice hanno avuto qualche piccola esitazione alla trave, poi si sono riprese. Siamo andati rapidi per provare a rispettare i tempi di gara, quindi qualche errore ci può stare. Al corpo libero Manila si è trovata un po’ a disagio sulla riga combinata per la risposta della pedana, ma anche queste sono cose che si mettono a posto”, ha dichiarato Casella.

Il coach bresciano ha poi proseguito: “Non ci siamo limitati a presentare le routine, abbiamo lavorato a fondo per testare bene tutto, e quindi è normale che le ragazze siano arrivate alla fine un po’ stanche. La missione del 2023 è quella di ottenere la qualificazione olimpica con la squadra. A Liverpool abbiamo fallito per nostro demerito, in finale con tre punteggi secchi e cinque cadute siamo arrivati ad un passo dal podio, e quindi dal pass per Parigi. Adesso dobbiamo riparare, e purtroppo la situazione infortuni è ancora pesante. Senza Vanessa Ferrari, ferma per un problema al tendine, Asia D’Amato in convalescenza dopo l’operazione al crociato, Martina Maggio che sta recuperando dall’intervento di pulizia del tallone, Giorgia Villa che si è bloccata con la schiena ed ha un problema che gestiremo con le opportune terapie, in pratica abbiamo lasciato a casa una squadra d’elite. E’ chiaro che le assenze ci fanno perdere qualcosa, vorrei vedere quale altra nazionale privata di quattro ginnaste del genere non ne risentirebbe, tuttavia sono fiducioso“.