Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023, finale maschile a squadre oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Inizia il conto alla rovescia per la finale della gara a squadre maschile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. La squadra azzurra ha chiuso le qualificazioni al sesto posto con un totale di 248.796 punti, conquistando la finale e soprattutto la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Lorenzo Bonicelli tornano ora in pedana per provare a migliorarsi ed inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Si preannuncia grande spettacolo: quali squadre saliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.45 di martedì 3 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023.

STREAMING E TV – La finale maschile a squadre dei Mondiali di ginnastica artistica di Anversa 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, oltre che sulla piattaforma All Gymnastics Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.