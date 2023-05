Ginnastica, Martina Maggio si opera al piede: “Il percorso sarà lungo e difficile”

Martina Maggio, tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha fatto sapere a tutti che si dovrà sottoporre ad un intervento al piede. Si tratta di un infortunio con cui la 21enne di Villasanta sta convivendo da qualche mese e che adesso ha bisogno di essere risolto una volta per tutte. “Ciao a tutti – ha esordito la ginnasta azzurra –! Speravo di non dover arrivare a fare questo post ma sta mattina mi è arrivata la conferma da parte dell’ortopedico e purtroppo i primi di giugno dovrò sottopormi a un intervento a quel maledetto piede che mi ha tormentato negli ultimi mesi. Il percorso sarà lungo, difficile, ma nonostante tutto cercherò di prendere il lato positivo in ogni cosa e di ritornare a fare quello che tanto amo. Farò le ultime due tappe del campionato di serie A e poi mi dedicherò alla mia guarigione. Cercherò di tornare la Martina che tutti conoscete sempre con il sorriso sulla faccia e pronta a dare il meglio di se. Vi voglio bene!”, ha concluso Maggio.