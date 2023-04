“Grande Federginnastica. Sette podi agli Europei di ginnastica artistica: 2 ori, 4 argenti e un bronzo. Chiusura d’oro per Alice D’Amato, argenti per la gemella Asia, Esposito e Macchini. In Coppa del Mondo di ritmica Sofia Raffaeli show: vince l’All Around con poker nelle finali di specialità”. Così, su Twitter, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.