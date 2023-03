Ginnastica, Coppa del Mondo Baku 2023: Bartolini in finale nel corpo libero, avanza anche Villa

Si chiudono a Baku le qualificazioni del giovedì per quanto riguarda la terza tappa di Coppa del Mondo del circuito internazionale. Brilla per l’Italia Nicola Bartolini, che conquista il quarto punteggio di giornata al corpo libero con un ottimo 13.966, e così si qualifica alla finale di sabato in cui si rimescoleranno però le carte. Meglio di lui quest’oggi il croato Benovic, l’ucraino Kovtun e il kazako Karimi. Sempre al corpo libero, primo degli esclusi Yumin Abbadini: l’azzurro sarà la prima riserva in caso di forfait, così come Matteo Levantesi nono nella gara delle parallele pari.

Per quanto riguarda la gara femminile, Giorgia Villa ha guadagnato la seconda posizione agli staggi asimmetrici con il punteggio di 13.900, alle spalle soltanto della cinese Qiyuan. Anche qui troviamo un’azzurra tra le prime riserve, si tratta di Arianna Belardinelli che ha chiuso con la decima posizione. Domani altre qualificazioni, nel dettaglio di volteggio maschile, trave, corpo libero femminile, cavallo con maniglie e sbarra. Debutterà per l’Italia anche Viola Pierazzini.