Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023: Alice D’Amato domina alle parallele, doppio successo tra le Junior

Si chiude anche l’ultima giornata al Trofeo di Jesolo 2023 con le finali di specialità. Alle parallele asimmetriche è dominio di Alice D’Amato, autrice di un incredibile 14.750 che le ha permesso di avere la meglio sulla compagna di squadra Giorgia Villa, anche lei eccellente con 14.500. Terzo posto per la sudcoreana Yunseo Lee con 14.100. Al volteggio è medaglia d’oro per il bronzo olimpico Seojeong Yeo con 14.000, davanti alle italiane Asia D’Amato (13.850, 14.150 sul doppio avvitamento e 13.550 sul secondo salto dove ha pagato tre decimi di penalità per un’uscita di pedana) e Manila Esposito (13.125).

Ad imporsi alla trave è stata la canadese Cassandra Lee (13.500) davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (12.850) e alla spagnola Laia Masferrer (12.700), mentre le azzurre Giorgia Villa e Asia D’Amato sono cadute conquistando rispettivamente 12.050 e 11.450. Infine il corpo libero, dove ha vinto la spagnola Laura Casabuena (13.050) davanti alla sudcoreana Dayeong Lee (12.900) e alla canadese Sydney Turner (12.700). Arianna Grillo quarta con 12.500, Angela Andreoli quinta con 12.300. Doppio successo tra le juniores. Benedetta Gava si è imposta al volteggio con 13.525, mentre Emma Fioravanti ha vinto al corpo libero con 13.400.