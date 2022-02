Ginnastica artistica, Serie A1 Ancona: Brixia Brescia vince al femminile, al maschile sorpresa Padova

by Giorgio Billone

Va in archivio la prima tappa di Serie A1 di ginnastica artistica al PalaPrometeo Estra di Ancona dinnanzi a 1500 spettatori (limite massimo consentito) e tra sorprese e conferme la stagione inizia con gare interessanti al netto di errori dovuti sicuramente al fatto di essere all’esordio. In campo femminile, come da pronostico, si impone la Brixia Brescia con le strepitose Fate: Angela Andreoli, Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato e Martina Maggio non deludono le attese e si piazzano al comando dopo le quattro specialità. 166.400 punti per loro, al secondo posto troviamo Civitavecchia in 152.650, terze le ragazze di Trieste con 149.700 e un vantaggio risicatissimo su Montevarchi.

In campo maschile, invece, c’è una sorpresa: a imporsi dopo le varie rotazioni di giornata è stata la Corpo Libero Gym Team Padova, che dopo le sei specialità trova un ottimo punteggio di 239.950. E’ sufficiente per guardare le squadre rivali dall’alto: secondo posto per la Virtus Pasqualetti Macerata in 239.050, sul podio anche i campioni in carica della Pro Patria Bustese in 236.900. Alle premiazioni hanno preso parte il presidente FGI Gherardo Tecchi, il consigliere federale Pierluigi Miranda, il numero uno della Giovanile Ancona, la società organizzatrice, Maurizio Urbinati, il presidente del Consiglio del Comune anconetano Tommaso Sanna e il presidente del Coni Marche Fabio Luna. Prossima giornata del Campionato dei grandi attrezzi a Torino l’11 e 12 marzo 2022.