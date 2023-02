Ginnastica artistica, partono i Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B

Sono in partenza i Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, con l’organizzazione della società ginnastica Il Poggetto del presidente Mauro Selvi, il patrocinio della regione Toscana e del comune di Firenze, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. La prima tappa andrà in scena al Mandela Forum venerdì 10 e sabato 11 febbraio, con la presenza di ben 72 squadre da tutto il Paese e circa 600 atleti nella due giorni di gara, che sarà impreziosita da oltre 4 mila spettatori sugli spalti del palazzetto di Campo di Marte. A difendere il tricolore sul petto saranno i campioni in carica della Pro Patria Bustese nel maschile e della Brixia nel femminile.

I ragazzi di Busto, capitanati da Nicola Bartolini e l’aviere dell’Aeronautica Militare Ludovico Edalli, si fregeranno del prestito straniero dell’austriaco Vinzenz Johann Hoeck. Dovranno vedersela con le formazioni della Virtus Pasqualetti e della Gymnastic Romagna Team, salite sul podio nell’edizione 2022. La squadra di Macerata ha rinforzato la rosa con gli acquisti di Tommaso De Vecchis e il prestito di Mario Macchiati dalla Fermo 85; il club di Cesena, invece, potrà contare su Nestor Abad, il ginnasta spagnolo che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Rio 2016. E se la neopromossa Ginnastica EUR ha fatto il colpo ingaggiando l’aviere di Vigna di Valle Marco Lodadio, sono tanti gli atleti stranieri che impreziosiranno il Campionato Italiano: gli ucraini Illia Kovtun e Petro Pakhniuk difenderanno ancora, rispettivamente, i colori della Palestra Ginnastica Ferrara e dell’Artistica Brescia; gli spagnoli Nicolau Mir Rossello e Daniel Carrion Caro aiuteranno i roster della Ginnastica Salerno – capitanata dall’agente delle Fiamme Oro Salvatore Maresca – e della Ginnastica Pro Carate del campione assoluto Yumin Abbadini. Attenzione anche alla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova con il poliziotto Carlo Macchini e agli Avengers della Giovanile Ancona guidati da Lorenzo Casali, Lay Giannini e dal giovane Tommaso Brugnami. Tra le neopromosse nella massima serie ci sono pure la Juventus Nova Melzo con l’esperto Marco Sarrugerio e la Roma 70 del giovane Jacopo Zuliani, medagliato con la Nazionale junior all’Europeo di Monaco.

Nella femminile, lo squadrone di Brescia andrà alla ricerca del suo 21° scudetto con le Fate al completo – Asia e Alice D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio, Elisa Iorio e Angela Andreoli – e la sola assenza dell’infortunata Veronica Mandriota. Proveranno a dare filo da torcere le seconde e terze classificate dell’anno scorso, l’Artistica ’81 e la Ginnica Giglio. La società di Trieste potrà contare sul prestito di Benedetta Gava dalla Saltavanti Empoli mentre il club di Montevarchi – pur senza il suo capitano Lara Mori – ha ingaggiato la slovena Lucija Hribar. Ginnastica Civitavecchia e Centro Sport Bollate cercheranno di migliorare i piazzamenti dell’anno scorso: la formazione romana si affiderà a Manila Esposito e July Marano, che si sono distinte con le Nazionali senior e junior dei grandi attrezzi; il roster di Bollate sarà, invece, capitanato, dall’esperta Giada Grisetti. Anche tra le rose femminili si registra la presenza di atlete straniere che arricchiranno la competizione: la Ionica Gym di Catania ha tesserato la slovacca Lucia Dobrocka e l’Unione Sportiva Renato Serra di Cesena la romena Irina Antonia Duta. Pronte all’esordio stagionale pure la Juventus Nova Melzo, la Biancoverde di Imola e la Ginnastica Romana che annovera in rosa Martina Pieratti, oro europeo con la Nazionale junior a Monaco in estate. Tra le neopromosse nella categoria, attenzione alla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e alla Ginnastica Heaven di Roma, brave nel 2022 a fare il salto di qualità.