Ginnastica artistica, otto azzurri impegnati a Cottbus per la prima tappa di Coppa del Mondo

E’ tutto pronto per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, che andrà in scena alla Laubitz Arena di Cottbus, in Germania, da giovedì 23 a domenica 26 febbraio. Gli azzurri impegnati nella manifestazione saranno otto: tra gli uomini ci saranno Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio e Edoardo De Rosa, convocati dal direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro. In campo femminile, invece, spazio ad Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e la giovane senior Manila Esposito, chiamate dal direttore tecnico nazionale Enrico Casella.

A completare la spedizione azzurra saranno i tecnici Sergio Kasperskyy e Paolo Quarto per la maschile e Marco Campodonico per la femminile, gli ufficiali di gara Diego Lazzarich e Paola Dani e dal medico Vincenzo Lancini. Le qualificazioni scatteranno nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio. Sabato 25 e domenica 26, invece, sarà il turno delle finali. Ecco il programma completo del weekend.

SABATO 25 FEBBRAIO

*orari italiani

14:00 – 14:12 Cerimonia di apertura

14:13 – 14:56 Finale Corpo libero maschile e premiazione

14:57 – 16:15 Finali volteggio femminile, cavallo con maniglie e premiazioni

16:16 – 17:20 Finali parallele asimmetriche, anelli e premiazioni

DOMENICA 26 FEBBRAIO

14:13 – 15:19 Finali trave, volteggio maschile e premiazioni

15:20 – 16:28 Finali corpo libero femminile, parallele pari e premiazioni

16:29 – 17:14 Finale sbarra e premiazione