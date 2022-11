Ginnastica artistica Mondiali Liverpool 2022, Villa: “Tanti errori, ma fiere di questa squadra”

“Siamo abbastanza contente. Purtroppo ci sono stati tanti errori e tante cadute ma abbiamo provato a rialzarci e tirare fuori tutta la grinta che avevamo”. Così Giorgia Villa commenta il quinto posto dell’Italia nella finale a squadre ai Mondiali di Liverpool 2022 di ginnastica artistica. “Sono contenta delle mie due gare, è stata un’emozione essere qua nonostante i problemi fisici. Siamo quinte al mondo, e dobbiamo essere fiere della squadra che abbiamo. Oggi non è andata come speravamo, ma l’anno prossimo ci rifaremo” ha aggiunto l’azzurra guardando subito ai prossimi Mondiali. “Ora facciamo il tifo a Martina e ad Alice per la finale All-Around, e ad Alice anche per quella al corpo libero” conclude Giorgia.

“Non abbiamo fatto una buona prestazione – ha detto invece il Direttore Tecnico Enrico Casella -. Siamo partiti male alle parallele, poi una buona reazione alla trave nonostante la caduta. Eravamo ancora in lotta per una medaglia nonostante gli errori nel nostro attrezzo migliore, ma un’altra caduta al corpo libero ci ha fatti scivolare in quinta posizione a un solo punto dal bronzo.

“Le ragazze devono imparare prima a perdere e poi a vincere, oggi è stata una bella lezione per loro. Dovremo lavorare per tornare ad avere la giusta concentrazione nelle gare secche e in finali – aggiunge – Pass olimpico rimandato ad Anversa? Passano le prime dodici, oggi siamo arrivate quinte e sarà difficile fare peggio”.