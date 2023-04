Ginnastica artistica, Macchini dopo l’argento alla sbarra: “Fiero del mio percorso”

“E’ mancata la ciliegina sulla torta, ma preferisco focalizzarmi sul percorso che ho fatto”. Queste le parole di Carlo Macchini dopo la medaglia d’argento conquistata nella finale alla sbarra agli Europei di Antalya 2023. “Sono arrivato a questi Europei in una bella condizione dopo un momento difficile a inizio anno, quindi sono molto contento e orgoglioso del percorso fatto insieme al mio allenatore e alla mia squadra” ha aggiunto l’azzurro.

“Sono contento per i ragazzi per il titolo europeo a squadre, io ho aspettato qualche giorno per portarmi a casa la mia medaglia ma ne è valsa la pena – continua Macchini -. Non è stata la mia miglior performance, c’è margine di miglioramento. Io e Srbic ci ritroviamo oggi sullo stesso podio dieci anni dopo gli EYOF di Utrecht, anche se in posizioni invertite. Ma una medaglia è sempre una medaglia”.

Prima di Carlo, a vincere l’argento alla sbarra è stato Igor Cassina nel 2005: “E’ un onore essere paragonato ed affiancato a Igor, è stato anche il mio allenatore qualche anno fa. Io mi auguro di non essere il nuovo nessuno, ma di diventare il nuovo Carlo Macchini”.