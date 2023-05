Ginnastica artistica, lungo stop per Asia D’Amato: rottura del crociato e menisco sinistro

Arrivano purtroppo pessime notizie dagli esami diagnostici ai quali Asia D’Amato si è sottoposta quest’oggi dopo l’infortunio patito lo scorso fine settimana nella quarta tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La 20enne campionessa ligure ha subito la rottura sia del crociato che del menisco sinistro durante il suo esercizio al volteggio ed è attesa da uno stop che si prevede molto lungo. Il pensiero va ovviamente ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, verso i quali la strada si fa senza dubbio molto in saluta.

La due volte medagliata iridata, che era da poche settimane rientrata dopo l’operazione alla caviglia in seguito alla caduta occorsa agli scorsi Europei di Monaco, ha spiegato la situazione in un messaggiio sui social. “E’ difficile da accettare ma purtroppo è così, ancora una volta l’eisto della risonanza non è andata come speravo. Mi sono rotta crociato e menisco, quindi dovrò sottopormi ad un altro intervento per sistemare il tutto. In questi casi le parole sono veramente poche per descrivere come mi sento. I tempi purtroppo saranno lunghi ma come ho superato l’intervento alla caviglia supererò anche questa, non sarà sicuramente questo a fermarmi di nuovo. Vi prometto che ancora una votla ce la metterò tutta per ritornare il prima possibile e ancora più forte!! Grazie a tutti per l’affetto che ho ricevuto in questi giorni, vi voglio bene!