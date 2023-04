Ginnastica artistica, Europei Antalya 2023: ufficializzati gli azzurri convocati per la rassegna

La Nazionale italiana di ginnastica artistica è pronta a partire alla volta di Antalya per prendere parte alla decima edizione dei Campionati d’Europa Senior, in programma dall’11 al 16 aprile. La rassegna continentale è cresciuta molto negli ultimi anni, dalla prima edizione del 2005 a Debrecen, passando per l’indimenticabile Milano 2009. Sono un paio di edizione, inoltre, che la manifestazione è stata aggiunta agli European Championship, prima a Glasgow nel 2018 e poi a Monaco di Baviera nel 2022.

In vista dell’appuntamento di Antalya il direttore tecnico GAM Giuseppe Cocciaro ha diramato la lista degli atleti convocati: si tratta di Yumin Abbadini (Pro Carate), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati (Fermo 85) e l’individualista Carlo Macchini (Fiamme Oro) che saranno accompagnati in gara dai tecnici Marco Fortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini.

Anche il direttore tecnico della Nazionale femminile, Enrico Casella, coadiuvato come sempre dagli allenatori Monica Bergamelli e Marco Campodonico, ha scelto le azzurre da portare in Turchia: presenti le rappresentanti delle Fiamme Oro Giorgia Villa, Asia D’Amato e Alice D’Amato con la brixiana Angela Andreoli e Manila Esposito della Ginnastica Civitavecchia. Inoltre la delegazione, guidata dal team manager Andrea Facci sarà completata dai giudici Linda Balugani e Gioconda Raguso per le donne, Fulvio Traverso e Antonio Zurlini per gli uomini, e dallo staff medico composto dal dottor Matteo Ferretti e dai fisioterapisti Salvatore Scintu e Andrea Rocca.