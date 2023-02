Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023: Esposito e D’Amato in testa alle qualificazioni

Italia sugli scudi nella prima giornata delle qualificazioni della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Cottbus (Germania). Le “Fate” azzurre sono già infatti risultate protagoniste assolute nella tappa inaugurale, con alcuni risultati di assoluto rilievo che fanno ben sperare le finali del weekend. Alice D’Amato si è confermata ai vertici nelle parallele asimmetriche, ottenendo l’ottimo punteggio di 14.500 che vale la prima posizione davanti alla tedesca Ellie Seitz (14.100). Si rinnova quindi il duello degli Europei di Monaco, ma completa l’ottima prova di squadra il terzo posto di Elisa Iorio (13.766), che a sua volta cercherà di attaccare il podio nella finale in programma sabato.

Le buone notizie però arrivano anche dal volteggio, che ha visto il miglior punteggio da parte di Manila Esposito. L’azzurra ha chiuso la sua prova con il punteggio di 13.383 precedendo la britannica Ruby Evam (13.200) e l’eterna uzbeka 47enne Oksana Chusvotina (12.866). Anche in questo caso la finale è in programma per sabato ed Esposito punterà senza mezze misure alla vittoria. Nella giornata di domani si disputeranno le qualificazioni per la trave e per il corpo libero, con l’Italia che farà entrare in competizione anche Martina Maggio.

Al maschile sono andate in scena le qualifiche per quanto riguarda il corpo libero, gli anelli e il cavallo con maniglie. Amarezza per Edoardo De Rosa, che nonostante un ottimo 14.300 al cavallo con maniglie è risultato nono e quindi fuori dalla finale per un’incollatura. Lo stesso azzurro è invece finito nelle retrovie agli anelli e al corpo libero, dove rispettivamente non sono risultati tra i migliori per la finale nemmeno Marco Sarrugerio e Matteo Levantesi.