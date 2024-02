Ginnastica artistica, CdM Il Cairo: sette italiani convocati per la tappa in Egitto

Tutto pronto per la prima World Cup di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma a Il Cairo, in Egitto, da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. Il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato quattro interpreti dei grandi attrezzi, vale a dire gli agenti delle Fiamme Oro Carlo Macchini e Salvatore Maresca, Edoardo De Rosa della Ginnastica Gioy, Lorenzo Casali della Gymnastic Romagna Team.

Per quanto riguarda il femminile, invece, la scelta del direttore tecnico Enrico Casella è ricaduta su Arianna Belardelli della Ginnastica Heaven, Chiara Barzasi della Renato Serra e a July Marano della Ginnastica Civitavecchia. A completare la spedizione azzurra, i tecnici Marcello Barbieri e Marco Fortuna per il maschile, Mauro Di Rienzo e Rodica Demetrescu per il femminile, gli ufficiali di gara Fulvio Traverso (anche capo missione) e Veronica Puddu, e la fisioterapista Beatrice Di Blasio.