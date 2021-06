Ginnastica Artistica: assegnati all’Italia gli Europei 2024, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi

by Sofia Cioli

Giuseppe Cocciaro e Maurizio Allievi - Foto Simone Ferraro/Federginnastica

Gli Europei di ginnastica Artistica tornano in Italia. Il Comitato Esecutivo dell’European Gymnastics, riunitosi oggi in video conferenza, ha assegnato l’edizione 2024 della rassegna europea alla Federazione ginnastica d’Italia. Gli Europei si svolgeranno al PalaVesuvio di Ponticelli (Napoli), già sede nel 2019 delle gare ginniche delle Universiadi, e saranno qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi.

La collaborazione della Regione Campania, dell’ARU – Agenzia Regionale Universiade per lo Sport, del Comune di Napoli per l’assegnazione dell’impianto, del Coni e della società Campania 2000, guidata dal presidente del Comitato locale FGI Aldo Castaldo, è stata decisiva per l’assegnazione dell’evento.

Gli Europei 2024 saranno in programma dal 24 al 28 aprile per gli uomini e dal 1 al5 maggio per le donne.