Ginnastica artistica, All-Around femminile Europei Antalya 2023: vince Gadirova davanti a Kovacs, bronzo per D’Amato

Nella giornata di oggi si sono disputate le finali All-Around femminili valide per gli Europei 2023 di ginnastica artistica ad Antalya, Turchia. Il programma prevede quattro rotazioni, volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero, con in gara le due italiane Alice D’Amato e Manila Esposito. Al termine delle quattro prove vince la ginnasta con il punteggio combinato più alto. Vince all’ultima rotazione l’inglese Gadirova che, grazie a un corpo libero da 13.933 punti, scavalca l’ungherese Kovacs nella lotta per l’oro. Grande prestazione di Alice D’Amato che conquista il bronzo dopo essere stata in testa alla classifica fino alla seconda rotazione. Non al meglio fisicamente Esposito, fuori dalla top ten. Distacchi minimi tra le prime con Gadirova che chiude con 55.032 punti, 0.133 di ritardo per Kovacs che ottiene 54.899 punti totali e poco più di mezzo punti di ritardo per D’Amato che raccoglie 54.500 punti. Appena fuori dal podio la belga Vaelen con 54.099 punti.

Prima rotazione con D’Amato che apre al volteggio e Esposito nelle parallele asimmetriche. Discreta prova di D’Amato che raccoglie 14 punti e chiude quarta nella specialità e anche nella classifica provvisoria. 12.500 punti con una caduta per Esposito che è 9ª nella classifica momentanea. In testa la belga Vaelen con 14.333 seguita da Gadirova e Kovacs con 14.100 punti.

Seconda rotazione con D’Amato impegnata nelle parallele asimmetriche e Esposito nella trave. Grande prova della classe 2003 che non commette sbavature e ottiene un super 14.400 balzando in testa alla classifica. Piccola imperfezione nel finale per Esposito che ottiene 13.033 punti e scende in 10ª piazza. Classifica a metà gara che recita quindi D’Amato in testa con 28.400 seguita da Vaelen, Kovacs e Gadirova, rispettivamente con 28.033, 27.800 e 27.566 punti. Esposito scala 10ª con 25.533 punti.

Terza rotazione con D’Amato che propone un 5.4 di difficoltà alla trave e Esposito la prova al corpo libero. D’Amato rischia di cadere in apertura ma recupera in corsa svolgendo una prova solida chiudendo con un’ottima uscita raccogliendo 13.000 punti. Buona prova di Esposito rovinata da una caduta nel finale che pregiudica le possibilità di rimonta della classe 2006 che ottiene 11.800 punti. Classifica provvisoria a una rotazione dalla fine con l’ungherese Kovacs che va in testa grazie a un ottimo 13.833 punti alla trave con 41.633 punti totali. Seguono D’Amato, con 41.400 punti, Gadirova e Vaelen rispettivamente 41.099 e 40.966 punti. Esposito esce dalla top ten e scende in 16ª posizione con 37.333 punti.

Quarta rotazione con le prime quattro che si giocano le medaglie al corpo libero. Esposito invece chiude al volteggio con 13.600 punti. Vaelen apre al corpo libero con un buon 13.133 mettendosi in testa in attesa delle altre. Ottima prova di D’Amato che non commette sbavature e ottiene 13.100 punti scavalcando Vaelen e assicurandosi una medaglia. Kovacs non sbaglia e riesce a superare la ginnasta italiana raccogliendo 13.266 punti. Gadirova chiude la gara con una super prova, 13.933 punti, permette alla ginnasta inglese di superare sia D’Amato che Kovacs prendendosi la medaglia d’oro. Chiude quarta Vaelen. Classifica finale che recita Gadirova 1ª con 55.032 punti, seguita da Kovacs, 54.899 punti, e D’Amato, 54.500 punti.