Ginnastica artistica: a Il Cairo qualificata per la finale Marano nel corpo libero

Giornata agrodolce per l’Italia di ginnastica artistica nel secondo giorno di qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo de Il Cairo. A raggiungere la finale di domenica è la sola July Marano nel corpo libero femminile, gara in cui ha ottenuto l’ottavo punteggio con 12.430. Fuori invece Arianna Belardinelli con 11.900. Per quanto riguarda la trave femminile invece, sempre Arianna Belardelli ha ottenuto 10.670, mentre Chiara Barzasi 11.830, ma nessuno dei due punteggi è stato sufficiente per ottenere il pass per la finale. Nelle gare maschili invece, Lorenzo Casali non ha centro la finale nel volteggio. Stesso risultato purtroppo anche nelle parallele pari, con anche Edoardo De Rosa eliminato. Infine out anche Carlo Macchini alla sbarra.