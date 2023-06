Europei Artistica 2024 a Rimini, Bonaccini: “Orgogliosi di ospitare l’evento”

I prossimi Campionati Europei di Ginnastica Artistica si terranno a Rimini nella prossima primavera. Ad ufficializzare l’evento è stata la manifestazione organizzata presso la Sala Giunta del Comune di Rimini con la presentazione del 36° Europeo di artistica maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Europeo di artistica femminile (1-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini.

Nel corso di tale manifestazione sono arrivate le parole delle autorità della Regione Emilia Romagna. Queste le parole del presidente della Regione Bonaccini: “I Campionati europei di ginnastica artistica sono un ulteriore, grande evento che siamo orgogliosi di ospitare, in un 2024 che vedrà svolgersi in Emilia-Romagna un altro prestigiosissimo appuntamento come il Tour de France, con la ‘Grande Partenza Firenze Emilia-Romagna’. La dimostrazione della crescita continua della nostra regione come Sport Valley internazionale. Ma vorrei ricordare che già il prossimo settembre ritornerà a Bologna, a Casalecchio di Reno, la Coppa Davis di tennis con uno dei quattro gironi della fase finale. E che nello stesso mese al Circuito Simoncelli di Misano Adriatico ospiteremo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto GP, uno degli appuntamenti motoristici di punta della nostra Motor Valley insieme alla Formula 1 e al Mondiale Superbike. Tutti eventi in grado di accendere i riflettori sul nostro territorio e di diventare volano di crescita e sviluppo, un obiettivo tanto più importante adesso per sostenere, anche grazie allo sport, la ripartenza dopo la drammatica alluvione. Come non dubito sarà anche per i Campionati europei di ginnastica artistica. Agli organizzatori, alle atlete e agli atleti voglio dare fin d’ora il mio benvenuto in Emilia-Romagna“.

Poi sono arrivate le parole del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Rimini può con orgoglio aggiungere al calendario di eventi del 2024 un altro prestigioso appuntamento sportivo internazionale. Un risultato possibile grazie ad un proficuo lavoro di squadra tra Federazione, Regione, Comune e Italian Exhibition Group. Nell’anno che vedrà lo storico arrivo della prima tappa del Tour de France, grazie agli Europei di ginnastica artistica Rimini ha una ulteriore occasione per consolidarsi a livello europeo come città capace di organizzare, gestire e accogliere al meglio eventi di grande portata, mettendo a disposizione di atleti, tecnici, accompagnatori, supporter un’offerta di servizi con pochi eguali“.

Poi è toccato al presidente Fgi Gherardo Tecchi: “Orgoglioso di essere qui vicino a casa mia: il primo Campionato Europeo l’ho fatto qui nel 1984 quando la Luconi arrivò quarta al volteggio negli Europei juniores; dopo 40 anni precisi arriva questo grande accordo con la Regione Emilia Romagna che ci permette di esprimerci al meglio in una terra che sprizza volontà di migliorare da tutti i pori. Se c’è una Regione che sa sempre risorgere questa è l’Emilia Romagna, lo abbiamo visto anche poco tempo fa. Tutti cerchiamo di lavorare per porre rimedio alla catastrofe che ha colpito la Romagna, perché anche noi dobbiamo essere vicini a questa meravigliosa popolazione. I Campionati Europei sono importantissimi perché qualificano alle Olimpiadi di Parigi, un appuntamento cui tutti i Paesi guardano con estremo interesse. Io vorrei guardarlo sereno perché significherebbe che ci siamo qualificati prima, ai Mondiali di Anversa. A Rimini abbiamo trovato tutto ciò che si poteva trovare, questa partnership con la Regione non è solo ginnastica, ma cultura sportiva che noi e la Regione inseriamo nel nostro rapporto di collaborazione“.