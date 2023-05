Calendario Final Six 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle Final Six 2023 di ginnastica artistica, in programma da sabato 27 e domenica 28 maggio a Napoli: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Tutto pronto al PalaVesuvio per l’ultimissimo atto del Campionato Nazionale di Serie A1. La Brixia delle Fate, che detiene il titolo di campione d’Italia da nove anni consecutivi, parte come grande favorita dopo essersi imposta in tutte e tre le tappe. Al maschile occhi puntati sulla Virtus Pasqualetti con gli azzurri Matteo Levantesi e Mario Macchiati. Di seguito i gironi e il calendario completo.

GAF:

Girone A: Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven, Centro Sport Bollate

Girone B: Brixia, Artistica ’81 Trieste, Biancoverde Imola

GAM:

Girone A: Virtus Pasqualetti, Giovanile Ancona, Gymnastic Romagna Team

Girone B: Ginnastica Pro Carate, Palestra Ginnastica Ferrara, Dilettantistica EUR Roma

Diretta tv – La finalissima del Campionato Nazionale di Serie A1 verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD dalle 15:45 alle 18:45.

IL CALENDARIO COMPLETO

Sabato 27 maggio

Ore 9.40: playoff/playout Serie B e C

Ore 16.35: semifinale Final Six

Domenica 28 maggio

Ore 10: playoff ì Serie A2

Ore 15.45: finale Final Six