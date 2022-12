Mick Schumacher e Sebastian Vettel di nuovo insieme nella Race of Champions 2023

Si avvicina l’appuntamento con la Race of Champions 2023, e viene finalmente ufficializzata la coppia tedesca, che andrà a rappresentare una delle nazioni più vincenti nella storia della manifestazione che si svolgerà in Svezia il 28 e il 29 gennaio prossimi. Si tratta di Mick Schumacher e Sebastian Vettel, che vanno a riformare una coppia che aveva già partecipato nel 2019, quando, a città del Messico, vennero battuti solo in finale da Johan Kristoffersson e Tom Kristensen. Torna, quindi, una coppia che fino a poche settimane fa ha condiviso il paddock di F1, ma che non competerà nella prossima stagione. Mentre Vettel si è ritirato, infatti, Schumacher è diventato il terzo pilota di Mercedes. Seb, inoltre, ha vinto sette volte la competizione, di cui sei volte consecutivamente dal 2007 al 2012, in coppia con Michael Schumacher.